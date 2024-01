Milan | Furlani | «Ecco cosa penso del mercato di gennaio»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Giorgio, amministratore delegato del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida persa contro l’Atalanta Giorgio, amministratore delegato del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida persa contro l’Atalanta.le sue dichiarazioni. PAROLE – «È bello essere in gara fino in fondo, avremmo preferito essere ancora in Champions, in Coppa Italia ed essere posizionati meglio in campionato. Stasera gli episodi hanno pesato molto. Rinforzi sul? Ilè aperto da 10 giorni, abbiamo preso due giocatori in difesa: Gabbia e Terracciano. Siamo sempre aperti alle opportunità, se ci saranno opportunità le coglieremo».