Milan-Atalanta | Pioli non ci sta | “Partita cambiata da un calcio di rigore che non c’era”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) “È successo che abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, poi abbiamo commesso un’ingenuità. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica, ma lasu undiche non”. Lo ha dichiarato il tecnico delStefanoai microfoni di Spormediaset dopo la sconfitta per 2-1 contro l’nei quarti di Coppa Italia. “È difficile, adesso ci sono tantissime discussioni sull’utilizzo del VAR, ma è il primocambia lae non, il giocatore dell’si butta prima del contatto, peccato perché la Coppa Italia era un obiettivo per noi”. Ancora sul contatto tra Jimenez e Miranchuk: “Io ero in traiettoria e l’avevo visto subito che aveva ...

Le parole del trequartista belga dell'De Ketelaere dopo la vittoria dei nerazzurri in Coppa Italia contro ilAi microfoni di Mediaset, il trequartista dell'De Ketelaere ha parlato dopo la vittoria conquistata contro il. PAROLE ...qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia , battuto ildi Stefano Pioli. Nel post partita, però, non sono mancate le polemiche ai microfoni di SportMediaset , con mister Gian ...Dopo la vittoria contro l'Empoli il Milan conferma l'ottimo stato di forma, nonostante le molte assenze e sembra essere pronto per affrontare l'Atalanta nei quarti di Coppa Italia. Prima occasione per ...Atalanta qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia, battuto il Milan di Stefano Pioli. Nel post partita, però, non sono mancate le polemiche ai microfoni di SportMediaset, con mister Gian Piero ...