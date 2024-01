Milan-Atalanta | le pagelle di CM | Pioli ha fallito tutti gli obiettivi iniziali Koopmeiners di un altro livello|Primapagina

(Di giovedì 11 gennaio 2024) 2024-01-11 00:40:00 Arrivano conferme:1-2Maignan 6: risponde presente su due conclusioni dalla distanza die Miranchuk. Non può nulla sui due gol subiti. Calabria 6: da braccetto nella difesa a tre si trova a suo agio. Prestazione onesta. (17’ st Simic 6: entra in campo con la testa giusta) Gabbia 6: fino al colpo fortuito che lo ha messo ko non era dispiaciuto. (dal 39’ st Kjaer 5,5: perde le misure sul gol del pari immediato, unica macchia di una prestazione solida) Theo Hernández 6: da difensore centrale sembra essere sprecato, un leone in gabbia. Quando può andare fa male: accelerazione e assist per il gol, illusorio, di Leão. Jiménez 5: tanto bene quando ha il pallone tra i piedi, decisamente in difficoltà quando deve difendere: rischia tanti ...

Ricordiamo che la Fiorentina affronterà in finale l'che ieri sera ha avuto la meglio sul. La Lazio invece batte la Roma nel derby e aspetta la vincente di Juventus - Frosinone . ..."Mi sembra che in questo momento ci sia una competizione tra arbitri e varisti". È questa l'analisi di Gasperini dopo la vittoria della suaa San Siro contro ilnei quarti di Coppa Italia. Partita dalla quale il tecnico dei bergamaschi è stato espulso per aver reclamato un controllo al Var non concesso. "Non si capisce bene ...Koopmeiners esulta con i compagni dopo aver segnato una doppietta nel quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan allo stazio Meazza di Milano (foto Ansa) MILANO – Sarà l’Atalanta l’avversario ...MILANO - Coppa Italia. Colpo grosso dell'Atalanta al 'Meazza':Milan battuto 1-2 in rimonta. I nerazzurri affronteranno la Fiorentina. Finisce la Coppa Italia per i rossoneri. Musah impegna Carnesecchi ...