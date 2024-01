Milan-Atalanta | la moviola | il Var danneggia Pioli

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ladi1-2: il Varla squadra di Stefano, visto il rigore inesistente dato alla Dea. Semplicemente senza senso il rigore concesso ieri all’contro il. Un penalty che ha fatto arrabbiare anche Stefanoe l’ad Giorgio Furlani, entrambi apparsi molto nervosi post match la decisione dell’arbitro Di Bello. Anche per il Corriere dello Sport il rigore concesso dal Var ai nerazzurri non c’era. Questa ladel quotidiano romano: “Grossissimi dubbi sul rigore dato: Jiménez sfiora il pallone che però cambia rotazione e direzione, poi arriva il contatto col ginocchio di Miranchuk (più per dinamica, quasi quest’ultimo che va sull’altro). Che rigore ...

... emessi ed omessi, dell'arbitro Di Bello non possono distogliere l'attenzione su quanto accaduto alnella notte dell'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'. Sconfitta meritata, ...Colpaccio -a San Siro, un altro ko per il: la Dea rimonta e vola in semifinaleFiorentina-Atalanta è la semifinale già definita della Coppa Italia 2023-2024. La Lazio attende la Juventus o il Frosinone. Le semifinale che si disputeranno in gara di andata e ritorno si giocheranno ...Il Milan adesso non può fare altro che tornare a concentrarsi sul campionato. La sfida contro l'Atalanta ha tolto le poche certezze che il team si era costruito nel corso delle ultime settimane ...