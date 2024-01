Milan-Atalanta | Gasperini furioso | “Di Bello è un grande maleducato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Le parole di Gian Piero, tecnico dell’, dopo la vittoria per 2-1 contro il: “Il Var è un mezzo straordinario se usato bene, ma sta diventando una guerra tra avaristi e arbitri. Non c’è una certezza di interventi. Diè un gran, prima della partita non mi ha neanche salutato. Poi se andate indietro con Valeri, Di, c’è una casistica enorme contro l’. Ma io riazzero sempre, non ho mai chiesto a nessun arbitro di non venire a Bergamo ad arbitrare, per me possono venire tutti. Vincere ao è motivo diprestigio. Faremo di tutto per arrivare in finale”. SportFace.