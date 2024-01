Milan Atalanta | Cesari | «Jimenez non può fare fallo»

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Graziano, ex arbitro di Serie A, ha analizzato l’episodio del rigore fischiato all’nella gara con ildi Coppa Italia Graziano, ex arbitro di Serie A, ha analizzato l’episodio del rigore fischiato all’nella gara con ildi Coppa Italia. Le sue dichiarazioni: RIGOREMIRANCHUK – «Bisogna vedere se tocca il ginocchio dell’avversario.appoggia il piede per terra, c’è distanza tra i due.non può». CONTINUA SUNEWS 24

Le parole del trequartista belga dell'De Ketelaere dopo la vittoria dei nerazzurri in Coppa Italia contro ilAi microfoni di Mediaset, il trequartista dell'De Ketelaere ha parlato dopo la vittoria conquistata contro il. PAROLE ...qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia , battuto ildi Stefano Pioli. Nel post partita, però, non sono mancate le polemiche ai microfoni di SportMediaset , con mister Gian ...Dopo la vittoria contro l'Empoli il Milan conferma l'ottimo stato di forma, nonostante le molte assenze e sembra essere pronto per affrontare l'Atalanta nei quarti di Coppa Italia. Prima occasione per ...Atalanta qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia, battuto il Milan di Stefano Pioli. Nel post partita, però, non sono mancate le polemiche ai microfoni di SportMediaset, con mister Gian Piero ...