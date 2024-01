Migranti | sbarcano in 51 a Lampedusa | portati all' hotspot

Il natante di legno era salpato martedì sera da Zuwara in Libia e ognuno deiha pagato 2mila dollari per la traversata con il mare in tempesta. I profughi sono stati portati, dopo un primo ...... Afghanistan, Bangladesh, Camerun e Burkina Faso chein Ecuador o in Brasile e poi proseguono il loro percorso via terra. In mancanza di assistenza e risorse, solo il 2,2% deiha ...Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - Due nuovi sbarchi sull'isola di Lampedusa dove sono arrivati, nelle ultime 12 ore, in 102. I primi 51, originari di Bangladesh, Egitto e Pakistan sono sbarcati ieri sera ...Cinquantuno migranti, originari di Bangladesh, Egitto e Pakistan, sono sbarcati a Lampedusa dopo che, mercoledì sera, il barcone di 12 metri sul quale viaggiavano è stato intercettato e soccorso da tr ...