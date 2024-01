“Mettere i bambini davanti alla tv per ore danneggia la loro capacità di elaborare il mondo che li circonda” | il nuovo studio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Esporre neonati ein tenera età a ore di TV ovisione di video potrebbe comportare nei piccoli un aumento delle probabilità di sviluppare comportamenti sensoriali atipici, come l’essere disimpegnati e disinteressati alle attività, il cercare stimoli più intensi in un ambiente o l’essere sopraffatti da sensazioni come suoni forti o luci intense. È quanto emerge dallocondotto dai ricercatori del Drexel’s College of Medicine, pubblicato oggi sulla rivista JAMA Pediatrics. Secondo gli scienziati, isottoposti a una maggiore fruizione della TV entro ilsecondo compleanno vi sono maggiori possibilità di riscontrare comportamenti atipici relativisfera dell’elaborazione sensoriale, come la ricerca di sensazioni, l’evitamento di sensazioni, nonché eventi ...

... "È una specie di compresenza per i, che imparano così fin da subito a interagire con l'... nelle scuole si parla di emozione e di coinvolgimento, dile persone al centro dell'...... e quelli a cui non si deve partecipare, o per quanto riguarda quali produzioniin scena e ... le torture, le violenze sessuali contro la popolazione civile e la deportazione forzata dei...“Qui nessuno di noi vuole mettere in dubbio il segreto istruttorio, ma non cambia di una virgola il giudizio politico nell’utilizzo della scorta da parte del sottosegretario né nelle responsabilità at ...«Ti ascolto ed è sempre come se fosse la prima volta. Una scoperta continua. C’è sempre qualcosa in più, qualcosa che si precisa meglio, qualcosa che ti segue e non ti molla», scriveva Mina ricordando ...