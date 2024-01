(Di giovedì 11 gennaio 2024) Si dice che vedere il bicchiere mezzo pieno sia tipico dell’ottimista, mentre considerarlo mezzo vuoto apparterrebbe al pessimista. Spiacente, entrambi gli atteggiamenti sono biasimevoli, poiché poggiano su un’idea di incompletezza e di limitazione. La prospettiva di gran lunga preferibile è quella che il postiglione Antonio indica al viaggiatore Montbar nel libro “I compagni di Jéhu” di Alexandre Dumas padre: «Aspetti, il bicchiere è mezzo vuoto, non può più servire: acciocché il brindisi sia proficuo, bisogna finirlo di bere e riempirlo». L’esortazione del cocchiere contiene tre verità. In primo luogo, insegna che il bicchiere mezzo vuoto è comunque assai piacevole da bere, per cui non c’è motivo di lagnarsene. Inoltre, intravede nel mezzo bicchiere un’opportunità, poiché, bevuta con gusto quella prima porzione di vino, si può subito mescerne dell’altro, e questa volta nella quantità ...

Tempo di saldi invernali, tempo di grandi affari. Oltre a capispalla evergreen, jeans dal fit perfetto e accessori must have, queste settimane di ... (iodonna)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.08 Passler non ha il passo per tenere il ritmo delle avversarie, le quali si ... (oasport)

La correzione di linea è maturata martedì sera. Una riunione fiume alla Camera,deputati in presenzain collegamento, la segretaria Elly Schlein in sala Berlinguer solo verso la fine, silenziosa. Per ieri era prevista l'informativa sull'Ucraina del ministro della Difesa Guido Crosetto: c'è da ...La foto dei duecento nostalgici che ad Acca Larentia hanno fatto il saluto fascista è apparsa ovviamente sui giornali in Germania, ma i commenti sono stati moderati, l'Italia non ha nostalgia di ...