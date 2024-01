Meta implementa nuove protezioni per garantire esperienze adatte all’età dei più piccoli

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) –ha annunciato l’introduzione di ulteriorifocalizzate sui tipi di contenuti visualizzati dagli adolescenti su Instagram e Facebook. Queste misure rientrano nell’impegno continuo dell’azienda asicure eper i giovani utenti sulle sue piattaforme. In un post apparso sul sito di, l’azienda afferma di aver avviato varie collaborazioni con esperti di sviluppo adolescenziale, psicologia e salute mentale, al fine di migliorare la sicurezza delle sue piattaforme.sta automaticamente posizionando gli adolescenti nell’impostazione di controllo dei contenuti più restrittiva su Instagram e Facebook. Questa impostazione, nota come “Controllo dei Contenuti Sensibili” su Instagram e ...

Lenovo ThinkBook 16p Gen 5invece processori fino a Intel Core i9 di 14esima generazione con AI Assist, affiancati da GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 4060. Lo schermo 3.2K 16:10 da 16' offre ...L'ombrello per Intesa Sanpaolo e Unicredit Con Garanzia futuro Intesa Sanpaoloil ... Italiaprediletta per il turismo di lusso Nel 2024 gli hotel a 5 stelle scelti dagli high spender ...(Adnkronos) – Meta ha annunciato l'introduzione di ulteriori protezioni focalizzate sui tipi di contenuti visualizzati dagli adolescenti su Instagram e Facebook. Queste misure rientrano nell'impegno c ...