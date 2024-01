Messina | incidente mortale all’alba | perde la vita un 21enne

Aveva avuto in bruttoche le aveva procurato la rottura del ginocchio. Faticava a ... per conto dell'Università di Palermo, dal team guidato dal professor Giuseppe, con la quale si è ......unmortale sulle strade siciliane. Uscita di strada fatale per un giovane di 21 anni, Paolo Zaiti, morto sulla strada provinciale 161 nel comune di Alcara Li Fusi in provincia di. ...In provincia di Messina un giovane di 21 anni è morto in seguito a un'incidente. Secondo la polizia ha perso il controllo della vettura ...Ancora un incidente mortale sulle strade siciliane. Uscita di strada fatale per un giovane di 21 anni, Paolo Zaiti, morto ...