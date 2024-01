Mercedes e Will I Am firmano un’intesa per il futuro del car audio | nasce la start up Sound Drive

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il leader dei Black Eyed Peas.I.Am si unisce ae presenta, la sua nuovaup. Che si occuperà che installerà sulle proprie vetture elettriche un nuovo sistema di intrattenimento.I.Am e: cosa sappiamo Il progetto è arrivato al CES di Las Vegas. E vuole portare l’ascolto della musica in auto a un livello superiore. Questo avverrà infatti elaborando i dati registrati dalla centralina della vettura, come accelerazioni, frenate, velocità e altri parametri legati alla guida. Così il sistema sarà in grado di elaborare una playlist ad hoc composta da brani originali, non moduli sonori comandati dall’intelligenza artificiale, caricabili sul sistema di intrattenimento on board. Il sistema è l’MBUX, il ...

Un altro "cliente" rinnova in vista del 2026 . Dopo McLaren, anche la Williams ha raggiunto l'accordo con Mercedes per continuare a utilizzare le ... (247.libero)

La Williams ha rinnovato l’accordo in F1 con la Mercedes per la fornitura dei motori sino al 2030 . Le monoposto del team di F1 saranno spinte dal ... (sportface)

Questo è un contenuto esclusivo per gli iscritti a Music Biz controllo dell'utente in corso Scheda artista: Black Eyed Peas TAGS Black Eyed Peas ,- Benz ,. I. Am La fotografia dell'...- AMG e il rapper 'multi - platinum'.i.am in un nuovo entusiasmante territorio. Con il progredire del progetto,.i.am ha avuto l'idea di utilizzare le sue competenze di produttore ...Dopo Porsche, Bentley e Bugatti, Mercedes-Benz si è lanciata nel mercato immobiliare aggiungendo alla lunga serie di progetti residenziali creati da vari brand automobilistici in tutto il mondo la sua ...Una lunga storia accompagna la Ford Fiesta, che dopo il suo debutto nel lontano 1976, si congeda con la produzione di 20 milioni di esemplari. Infine, le Mercedes Classe C e Classe E vengono ...