Mercato dell’energia | in arrivo nuovi balzelli per i consumatori

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Bergamo. “Siamo profondamente preoccupati per le recenti misure introdotte da Arera che prevedono l’imposizione di penalità per il recesso anticipato da contratti di fornitura di energia elettrica e gas”. Così, Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo commenta la nuova delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, nella quale si specifica come eventuali penali possano essere applicate “esclusivamente nei contratti di durata determinata e a prezzo fisso”. Dal primo gennaio 2024 i fornitori hanno infatti la facoltà in alcuni casi di applicare un onere a carico del cliente se questi esercita il recesso prima della scadenza del contratto in presenza di offerte a prezzo fisso e se la durata del prezzo o del contratto è per un determinato periodo (solitamente 12 o 24 mesi). “In questo momento così delicato di transizione daltutelato a quello cosiddetto ...