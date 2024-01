Meloni | polemiche? Rispondiamo con fatti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 gennaio 2024) 17.50 "Agli attacchi gratuiti e allestrumentali" da parte "di certa opposizione, questo governo continua a rispondere cone risultati". Così il premier Giorgiasui social.si dice "soddisfatta in particolar modo delle ultime rilevazioni Istat che certificano i segnali positivi in tema di lavoro, con la disoccupazione che scende e l'occupazione che in un anno è aumentata di oltre 500mila unità". "Dati incoraggianti che ci spingono a fare sempre meglio" per "un'Italia che riparte da merito e crescita".