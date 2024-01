Meloni | vertice con Salvini e Tajani sulle regionali | il nodo Sardegna e i tentativi di mantenere il fronte unito

Il Presidenteed il Governo italiano stanno lavorando per cercare di raggiungere un accordo. Si tratta di una sfida complessa e che richiede capacita' e spirito di compromesso da parte di ...Ora coinvolgeremo la premiere i vertici dei partiti e valuteremo: se ci saranno dei correttivi, saranno correttivi che decideremo tutti quanti insieme, spiega Ciriani. Neldi oggi, ...La Presidente del Consiglio , Giorgia Meloni, risponde sui social agli attacchi di questi ultimi giorni da parte delle opposizioni. La criticano per non aver commentato ciò che ...Nel vertice si è deciso che la maggioranza e il governo si muoveranno ... "Per una materia così importante ci saranno sicuramente altri incontri, ma deciderà la presidente Meloni come procedere", ha ...