Medvedev | Risposta nucleare a missili

(Di giovedì 11 gennaio 2024) 16.34 Se l'Ucraina useràlunga gittata forniti dall'Occidente contro le postazioni di lancio in territorio russo, ladella Russia potrebbe includere le armi nucleari. Lo scrive l' ex presidente russo Dmitry. Il ricorso a talida parte di Kiev verrebbe considerata da Mosca "una aggressione contro la Federazione Russa con armi convenzionali che metterebbe a rischio la stessa esistenza dello Stato". La minacciaviene indirizzata agli "eredi di Hitler e Mussolini che sostengono i nazisti di Kiev"

La Corte internazionale di giustizia esaminerà la denuncia del Sudafrica che chiede “misure provvisorie” urgenti per la Guerra in Medio Oriente. Il ... (ilsole24ore)

Il tennista italiano Jannik Sinner non prenderà parte al Festival di Sanremo così come ha riferito al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.Trionfo a Melbourne: di Panatta 48 anni fa ultimo major azzurro. Il russo battuto 3-2 (3-6/3-6/6-4/6-4/6-3). L'omaggio dello sfidante russo: 'Te lo sei meritato, vincerai altri slam'. Congratulazioni ...Si pensa al futuro. Perché la strada per diventare il prossimo numero 1 del Mondo è tracciata, segnata. Se davvero Jannik Sinner vuole diventare il migliore allora deve pensare ...