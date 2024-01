Medjugorje Messaggio di oggi | la felicità a portata di mano

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La Madonna nel suoscelto perci dà le istruzioni per trovare la via per la nostra vera. In che modo la nostraè condizionata da noi stessi? Lei sue parole ci aiutano a capire e a modificare il nostro sguardo sulla vita. La sua venuta in mezzo a noi, a L'articolo proviene da La Luce di Maria.