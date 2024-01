“Me l’hanno detto gli autori” Grande Fratello | Greta esce dal confessionale e sgancia la bomba

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Non è successo nell’immediato alma con il passare dei giorniRossetti si è conquistata una grossa fetta di pubblico. Non solo, anche i concorrenti. Come Beatrice Luzzi, che da quando è rientrata nella Casa a seguito del lutto più volte si è confidata con la ex single di Temptation Island. L’altra sera le ha anche fatto una rivelazione e di fatto “smascherato” suo figlio Valentino. Il ragazzo che abbiamo già visto nella Casa ha una cotta per lei. E infatti poco prima di congedarsi ha dato un bacio alla coinquilina e sottolineato: “Da parte di Valentino“.ha iniziato a ridere e chiesto per gioco l’età. “Quindici“, la risposta di Beatrice. E lei: “Non ce ne scambiamo tanti, dieci. Sarei tua nuora“. Poi ha rivelato che il figlio primogenito ha una fidanzata della sua età che assomiglia ...