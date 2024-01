Mauro | ' I rigori al Var? I giocatori si mettono a ridere'

(Di giovedì 11 gennaio 2024) ROMA - " Ilè utilissimo per il fuorigioco, il gol non gol, e per quello che è oggettivo, cioè il fallo di mano apposta. Tutto il resto no ". Così Massimo, intervenuto nel corso della ...

ROMA - " Il Var è utilissimo per il fuorigioco, il gol non gol, e per quello che è oggettivo, cioè il fallo di mano apposta. Tutto il resto no ". Così Massimo, intervenuto nel corso della puntata del podcast ' Tutti Convocati ', dice la sua sull'utilizzo della tecnologia in campo. " Se l'arbitro non vede una gomitata in faccia - prosegue l'ex ...Ai, le due squadre erano sul 4 - 4. Posch, per il Bologna, era incaricato del quinto tiro ... AutoreSartini Categoria SportL'intervento dell'opinionista ed ex calciatore durante il podcast 'Tutti Convocati': le sue parole dopo Lazio-Roma di Coppa Italia ...Il musicista che collaborò con Faber: “Aveva un grande rigore morale, mi manca la sua profondità” ...