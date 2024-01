Maurizio Battista | la moglie colpita da una terribile embolia polmonare | come sta

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Personaggi TV.è un comico molto noto al pubblico italiano. In queste ore però sta facendo molto parlare di se la, Alessandra Moretti, con la quale ha una figlia. La donna è stata ricoverata in ospedale per un’. Sul suo account Instagram ha condiviso la cartella clinica e tutta la sua preoccupazione per il difficile momento che sta passando. Eccosta ora. Leggi anche: Qui aveva soli 14 anni e oggi è una delle star più amate della Tv italiana: ecco chi è Leggi anche: Antonella Clerici verso il matrimonio: il gossip scatena i fan Alessandra Morettida unaLadi...

L'attrice, 36 anni, moglie del comico romano, era assente dai social da alcuni giorni ma nelle scorse ore è tornata e ha parlato per la prima volta del suo terribile e inatteso ...Paura per la moglie di. Alessandra, di soli 36 anni è stata ricoverata per un embolia polmonare che le è quasi costata la vita. La Moretti si racconta sui social, spiegando quanto accaduto.e ...Alessandra Moretti, la moglie 36enne del comico romano Maurizio Battista, è stata ricoverata per un'embolia polmonare che l'ha debilitata, avendo anche paura per la sua stessa vita.Alessandra Moretti, attrice e moglie del comico romano, ha avuto un'embolia polmonare che l'ha fatta finire in ospedale. Lei su Instagram: "Sono viva per miracolo" ...