Matteotti | Verducci | ' interrogazione su ritardo attuazione celebrazioni centenario'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Depositeremo un'urgente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per avere certezze sui bandi necessari ad attuare la legge dedicata aldella morte di Giacomo". Così in una nota il senatore Francesco, Relatore in Senato del Ddla prima firma Liliana Segre. "Centri Studi, scuole, enti locali sono in attesa di poter partecipare ai bandi per partecipare ed organizzare manifestazioni dedicate a, ucciso dal fascismo, padre morale della nostra Repubblica. É gravissimo ilnell'della Legge, la mancanza di certezze sui fondi stanziati dal Parlamento e la mancata risposta del Governo alle sollecitazioni che vengono dalle Associazioni ...