Matteotti | De Maria | ' interrogazione per attuazione legge su centenario'

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Lo scorso 10 luglio 2023, con voto definitivo della Camera dei deputati, veniva approvata la proposta diper sostenere iniziative in occasione deldell'assassinio di Giacomo. La memoria della sua figura rappresenta un riferimento fondamentale per la nostra democrazia e la stessa proposta diè stata sostenuta da tutti i gruppi parlamentari. Non sono state ancora assunte decisioni di competenza per rendere effettiva l'della. Depositerò alla Camera, come stanno facendo anche i colleghi del Senato, un'per sollecitare il Governo a mettere in atto le azioni di sua competenza". Così Andrea De, deputato Pd.