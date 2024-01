Matri e Nargi si raccontano lui | “Presto le chiedo di sposarmi”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 11 gennaio 2024) I due hanno parlato nel podcast di Diletta Leotta Federicae Alessandro, genitori di Sofia e Beatrice, sono gli ospiti della quinta puntata di Mamma Dilettante 2, il podcast e vodcast di Diletta Leotta, disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. Tra i due, nonostante i tanti anni di relazione c’è sempre un po’ di gelosia come ha spiegato Federica. «Sono sempre stata gelosa, ma prima lo ero molto di più. In realtà Alessandro non mi ha mai dato modo di essere gelosa. In passato volevo sempre sapere cosa faceva anche se in realtà io ho sempre fatto ciò che ho voluto. All’inizio ero gelosa anche degli amici di Alessandro per paura che potessero conoscere delle ragazze da presentargli successivamente. Ammetto i miei sbagli, ma sono cambiata completamente». Poi l’ex calciatore: «Pure io sono ...