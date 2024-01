Matic scomparso | Rennes furioso | Ci saranno conseguenze

FRANCIA - Dopo la rottura in estate con la Roma l'avventura di Nemanjaal Rennes potrebbe concludersi prima del previsto. L'ex giallorosso sembra non essersi mai davvero integrato e sta facendo di tutto per lasciare il club . Il calciatore non si è infatti ...FRANCIA - Dopo la rottura in estate con la Roma l'avventura di Nemanjaal Rennes potrebbe concludersi prima del previsto. L'ex giallorosso sembra non essersi mai davvero integrato e sta facendo di tutto per lasciare il club . Il calciatore non si è infatti ..."Nemanja Matic, centrocampista dello Stade Rennais FC, non si è presentato agli ultimi allenamenti del gruppo professionistico ai quali era stato convocato. Questo comportamento è del tutto ...L'ex calciatore della Roma non si è presentato agli ultimi allenamenti e ora il club è pronto a prendere seri provvedimenti ...