Matic rompe il silenzio e risponde al Rennes | 'Deciderò il mio futuro insieme al club Ecco perchè sono andato via'

Un clamoroso colpo di scena. Nemanja Matic ha rotto definitivamente con il Rennes . Come riportato da L’Equipè, il centrocampista... (calciomercato)

E' rottura tra Nemanja Matic e il Rennes , club della Ligue1 francese, dopo che il centrocampista ex Roma ha chiesto di essere ceduto e non si è ... (247.libero)

E' rottura tra Nemanja Matic e il Rennes , club della Ligue1 francese, dopo che il centrocampista ex Roma ha chiesto di essere ceduto (golssip)

"Nemanjanon si è presentato agli ultimi allenamenti ai quali era stato convocato. - si legge nella nota diramata dal Rennes - Questo comportamento è del tutto incomprensibile da parte di un ...... Zalewski a destra, Spinazzola a sinistra, i tre centrali (Mancini, Smalling, Ibanez, ndr) con Kumbulla in panchina, Cristante,e Pellegrini, davanti Dybala e Abraham . Roma, Mourinhocon ...Matic rompe il silenzio via social. Dopo il comunicato pubblicato nel pomeriggio dal Rennes, dove il club ha dichiarato `totalmente incomprensibile` il comportamento.La situazione che sta succedendo a Rennes in queste ultime settimane ha del surreale. Il protagonista della storia è Nemanja ...