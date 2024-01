Matic non si presenta | il comunicato del Rennes | 'Incomprensibile | tuteliamo i nostri interessi'

FRANCIA - Dopo la rottura in estate con la Roma l'avventura di Nemanjaal Rennes potrebbe concludersi prima del previsto. L'ex giallorosso sembraessersi mai davvero integrato e sta facendo di tutto per lasciare il club . Il calciatoresi è infatti ...Chivuole usare ETH, può partecipare alla prevendita anche con USDT, BNB,o utilizzare una carta di credito/debito bancaria. Secondo gli esperti, BTCMTX potrebbe fare anche 50x con il ...Il Rennes esce allo scoperto sulla questione Nemanja Matic. Il club francese infatti, nella giornata di oggi, ha deciso di annunciare con un comunicato che il centrocampista serbo non si è presentato ...In estate, Nemanja Matic ha detto addio alla Roma per trasferirsi in Francia, al Rennes. In giornata, però, il club francese attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato che il calciatore serbo ...