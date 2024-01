Matic è scomparso | l’ex Roma non si presenta agli allenamenti | è rottura

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Un’altra esperienza da dimenticare per Nemanja, ex calciatore della. Il centrocampista serbo ha chiesto la cessione al Rennes, squadra di Ligue 1 francese, e non si èto. Il club, attraverso un comunicato ufficiale sul sito ufficiale, ha contestato il comportamento del calciatore. “Nemanjanon si ètoultimiai quali era stato convocato. Questo comportamento è del tutto incomprensibile da parte di un giocatore sotto contratto. La società attende ora le spiegazioni del giocatore ed è determinata a prendere in seguito tutte le misure necessarie per preservare i propri interessi”. L'articolo CalcioWeb.

