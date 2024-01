Matic assente agli allenamenti | il Rennes | “Comportamento incomprensibile”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ildefinisce “” ildi Nemanja, centrocampista serbo ex Roma, ceduto al club francese in estate dopo la rottura con il club giallorosso. Come fa sapere la società,non si è presentatoultimidella prima squadra. “Questoè del tuttoda parte di un giocatore esperto sotto contratto fino al 2025”, si legge nella nota del. “Essendo interessato al benessere personale dei propri giocatori, il club intende ricordare che tutte le disposizioni necessarie per la buona integrazione di Nemanja Mati? e del suo entourage sono state attuate in perfetta trasparenza. Lo Stade Rennais F.C. ha sempre fatto tutto il possibile per mettere ...

...si nota da uno scorcio sull'allenamento Cristante è rientrato in gruppo dopo essere stato... Anche Nemanja, ex dei giallorossi, è in cerca di una nuova squadra e secondo quanto riportato ......Maldini , arma spesso usata dalla panchina, Semplici invita Esposito e Wisniewski a ... Roma (3 - 4 - 2 - 1) : Rui Patricio; Mancini, Smalling, Diego Llorente; Zalewski, Cristante,, El ...Mossa mercato oppure no, l'assenza di Nemanja Matic dagli ultimi allenamenti del Rennes ha costretto il club francese a prendere provvedimenti, prima di tutto confermando l'atteggiamento scorretto ...ROMA – Josè Mourinho chiede altri rinforzi per centrare la zona Champions e magari riportare la Roma in una finale europea per il terzo anno ...