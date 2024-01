Masterchef Italia 13 streaming e diretta tv | dove vedere la quinta puntata dell’edizione 2023 2024

(Di giovedì 11 gennaio 2024) su Sky, Tv8, in chiaro,vederlo. 11 gennaio Questa sera, 11 gennaio, va in onda una nuovadi13, alle ore 21.15 su Sky Uno. L’edizioneè composta da 12 puntate. In tutto 20 nuovi aspiranti chef si destreggeranno per arrivare alla vittoria finale. A giudicarli i confermatissimi giudici, insieme per il quinto anno consecutivo: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Ma13 intv e in? Ecco tutto quello che c’è da sapere. In tv13 va in onda ogni giovedì per 12 puntate a partire dal 14 dicembre ...

In onda domani sera su Sky streaming su NOW Le sfide di MasterChef Italia sono letteralmente infuocate. Per i cuochi amatoriali sarà una prova in ... (361magazine)

Fuoco e fiamme, fra padelle e fornelli. Infuocata quinta puntata per, le cui sfide avranno bisogno di un'intera squadra di vigili del fuoco: per i cuochi amatoriali sarà una prova in esterna speciale, quella in programma stasera giovedì 11 gennaio, ...Venerdì 19, invece, si svolgerà il contest per i bambini ispirato a, mentre domenica 21 gennaio è in programma la chiusura dei festeggiamenti con un cooking show a partire dalle 10 ...Nuova puntata di Masterchef Italia questa sera, giovedì 11 gennaio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand. La classe e i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio ...L’amatissima Hue Dinh Thi, finalista della scorsa edizione, quella nella quale ha trionfato Edoardo Franco, torna a Masterchef. Vietnamita, 28 anni, si è trasferita in Italia nel 2016 per studiare ...