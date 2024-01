Masterchef Italia 13 | eliminati | chi è stato eliminato oggi?

In onda domani sera su Sky streaming su NOW Le sfide di MasterChef Italia sono letteralmente infuocate. Per i cuochi amatoriali sarà una prova in ... (361magazine)

Fuoco e fiamme, fra padelle e fornelli. Infuocata quinta puntata per, le cui sfide avranno bisogno di un'intera squadra di vigili del fuoco: per i cuochi amatoriali sarà una prova in esterna speciale, quella in programma stasera giovedì 11 gennaio, ...Venerdì 19, invece, si svolgerà il contest per i bambini ispirato a, mentre domenica 21 gennaio è in programma la chiusura dei festeggiamenti con un cooking show a partire dalle 10 ...Abbiamo visto gli eliminati di Masterchef Italia 13, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming L’edizione 2023 2024 del cooking show va in onda su Sky Uno ogni giovedì alle ore 21.15 e in ...L’amatissima Hue Dinh Thi, finalista della scorsa edizione, quella nella quale ha trionfato Edoardo Franco, torna a Masterchef. Vietnamita, 28 anni, si è trasferita in Italia nel 2016 per studiare ...