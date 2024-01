Massimiliano Salvi | chi sono il marito di Cristiana Ciacci e i 5 figli

(Di giovedì 11 gennaio 2024)a di Little Tony, è da sempre molto riservata sulla sua vita privata. Sappiamo che ha cinque, avuti da tre papà diversi. I nomi deiiniziano tutti con la lettera M (“M” da mamma): Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia. Al fianco dida un po’ di anni c’è, detto Max.ha 45 anni ed è più giovane della compagna di 5 anni. Dal loro amorenati due: Melania e Mattia. Tuttavia la donna era già madre di tre ragazzi: Mirco, Melissa e Martina. Le informazioni sul conto dell’uomopoco ma quello che è certo è che, insieme, i due appaiono felici e spensierati e non ...

Record per le donne al lavoroDona , presidente dell'Unione nazionale consumatori sottolinea come 'il Paese continua ad arretrare. Non c'è un solo comparto che sisu base ...'Quello che ho 'imparato' aé il rispetto' dice il padre. Robe da matti vista la ... Varrese torna all'attacco: e dice a Rosy: 'Chin, tu tisolo perché sei sposata lo sai sì...'Rosy: ...ANCONA L’investitura ufficiale è prevista per domani a Fermo. Ma lui ha già iniziato a prendere confidenza con il suo nuovo, delicato, incarico. Aldo Salvi, ex primario del ...Fiordaliso ha bacchettato i propri coinquilini dopo la puntata dell'8 gennaio: 'Prendetevi la ramanzina e basta' ...