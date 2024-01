Masseria svenduta all’asta per coprire i debiti | allevatore s’impicca all’arrivo dell’acquirente | “Non ha retto al dolore”

Leggi su tpi

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’attività ormai, era andata. Non c’era più modo di salvarla, e per il cinquantatreenne Michele Verdi ilera troppo: l’di Laterza (Taranto) si è tolto la vita, morendo con il suo sogno. La sua, quel progetto costruito con fatica e sacrifici,per. La cifra era arrivata a meno di 25mila euro, dopo tante vendite andate a vuoto. Michele si era ritrovato ad affrontare una crisi economica non indifferente: il mutuo che accese era di 60mila euro, ma negli anni non era più riuscito a pagarlo, e così la proprietà era finita. Un’azienda zootecnica tra Laterza e Altamura che per l’uomo rappresentava tutto: la mattina del 4 gennaio 2024 non ce l’ha più fatta, si è suicidato proprio quando un ...