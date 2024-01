Masseria svenduta all’asta per coprire i debiti | allevatore s’impicca all’arrivo dell’acquirente | “Non ha retto al dolore” 

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Poco meno di 25mila euro. Tanto valeva ormai il suo immobile, dopo diverse vendite andate a vuoto. Una cifra bassa, ma comunque non abbastanza perché potesse salvare la sua attività. E così, dopo anni di dolore e sacrifici, all’idea di perdere tutto ha deciso di togliersi la vita. Proprio lì, dove aveva costruito i suoi sogni e dove tutto si era infranto per colpa dei, della crisi economica e di tanti problemi finanziari. Una storia come ce ne sono tantissime, taciute. Storie di raccomandate, di Pec, di avvocati, di cavilli burocratici da cui è difficilissimo, se non impossibile districarsi. Il dramma di unperbene Michele Verdi, dopo una vita di lavoro e sacrifici, temeva di perdere tutto e di non riuscire a rifarsi una vita a 53 anni. Così, la mattina del 4 gennaio si è tolto la vita. Era titolare di un’azienda zootecnica, ...