Massacrato di botte in stazione | è morto | aveva 41 anni

Leggi su europa.today

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Non c'è stato nulla da fare. Le sue condizioni erano apparse sin da subito molto gravi. Èa distanza di dodici giorni il 41enne senzatetto, di nazionalità indiana,diina Reggio Emilia (nella storica, non in quella dell'alta velocità) nella notte tra il...