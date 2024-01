Massacra la moglie e si suicida | si stavano separando | avevano 3 figli piccoli

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Orrore in Trentino, dove un uomo di 46 anni, Igor Moser, ha ucciso a coltellate la, Ester Palmieri, togliendosi poi la vita. I due erano in fase di separazione atre. È accaduto in Valflorana, dove Ester aveva aperto un centro olistico di benessere. Dopo averla accoltellata e lasciata dissanguare, Igor, di mestiere boscaiolo, si è diretto verso una sua proprietà a Molina di Fiemme, dove si è impiccato. Leggi anche: Uccide passante con arco e frecce perché infastidito dalla confusione A trovare il corpo di Ester, a metà mattina, è stato uno zio, che poi si è diretto a prendere i bambini a scuola. Tutti e tre idi Ester e Igor hanno tra i 5 e i 10 anni. Il movente, secondo le indagini dirette dalla pm Maria Colpani, sarebbe un femminicidio di natura coniugale: la coppia era in fase di ...

