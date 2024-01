Martina Franca | lunedì pomeriggio senza elettricità in una vasta zona del centro urbano Lavori

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Interruzione energia elettrica 15 gennaio 2024 E-distribuzione ha comunicato che è previsto per15 gennaio 2024, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, l’interruzione dell’energia elettrica perdi manutenzione degli impianti nelle seguenti vie: Piazza Roma, Via Ferrucci, Via Simonetti, via Marafa, via Bellini, via Mascagni, via da, via Simeone, Vico Simonetti, Piazza XX Settembre, Vico Rosa, via Aprile, via Barnaba, via di Rienzo, Vico di Rienzo, via Olivieri, Vico Vittorio Emanuele II, Vico Simeone, via Verdi, via Locorotondo 1a, via Valle d’Itria, via Serramancone, Via Caramia F., via Puccini, via Andronico, Vico III Valle d’Itria, via Maffei. Per informazioni suiprogrammati o, più in generale, ...