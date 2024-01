Maria Occhipinti | che si sdraiò incinta davanti a un camion | e i “Nonsiparte”

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La storia die del movimento “” è oggi stata dimenticata da molti, ma costituisce un capitolo fondamentale nella complessa trama della seconda guerra mondiale.emerse come una figura chiave nel movimento anarco-antimilitarista “Non si parte!” di Ragusa, i cui attivisti si opposero strenuamente alla coscrizione forzata per la riorganizzazione dell’esercito italiano, voluta da Badoglio e Bonomi. Il 4 gennaio del 1945, a Ragusa, la ventitreenne(che a causa della guerra aveva già perso una figlia) compì un gesto straordinario: in un atto di coraggio, sisulla strada per ostacolare il trasporto delle giovani reclute rastrellate dai carabinieri, nonostante fosse al quinto mese di gravidanza. Questo gesto fu il ...