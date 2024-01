Maria De Filippi rompe il silenzio sul ritiro di Mew e Matthew da Amici

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Dopo le foto di Mew ein giro per Roma, la produzione diè intervenuta ed ha confermato che i due cantanti della scuola si sono ritirati. Da subito hanno iniziato a circolare voci bislacche su una presunta gravidanza, rumor però smentiti dalla diretta interessata. Adesso ancheDeè intervenuta ed ha spiegato di che natura sono i motivi che hanno portato i due ragazzi ad uscire dalla talent.Desu Mew e: “Per motivi personali”. Durante l’ultima registrazione di, la conduttrice ha rivelato al pubblico che Mew ehanno scelto di andarsene per motivi personali. Una ragazza presente tra il pubblico ha fatto sapere: “Nella prima parte della puntata ha ricapitolato la situazione ...

Deha inaugurato oggi la stagione delle sfuriate a Uomini e Donne . La conduttrice del dating show di Canale 5, nel corso dell'appuntamento odierno ha letteralmente perso le staffe con ...Le Anticipazioni della puntata di Amici23 ci riportano gli esiti delle sfide e gli ospiti del nuovo appuntamento del talent diDein onda su Canale5 domenica 14 gennaio alle ore 14.00 . Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 14 gennaio Come svelato in uno dei daytime di questi giorni, la gara ...Mentre gli autori del talent cercherebbero una nuova cantante per sostituire Mew, oggi si è presentata nella scuola Giulia Stabile che ha consolato Gaia.Record dei record per il programma di Maria De Filippi: qualcosa che non ha pari E’ ricominciata alla grande la stagione invernale anche per ...