Maria De Filippi furiosa con Tina e Alessandro a UeD | poi arriva una segnalazione

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sono stati diversi screzi con protagonistaDe. Il primo scontro è avvenuto tra la conduttrice eCipollari. Al centro dell’attenzione c’erano ancoraVicinanza e CrisTenuta. Il ragazzo è entrato stranamente sotto l’ala protettrice di, sta di fatto che lei non perde occasione per difenderlo e per attaccare tutte le persone che, invece, gli vanno contro. Quest’oggi, però,si è infastidita dell’atteggiamento dell’opinionista, sta di fatto che ha dato luogo ad una sfuriata che ha entusiasmato i telespettatori. Successivamente, poi, ci sono stati anche altri disguidi. La furia diDecontroCipollari a Uomini e ...

Nella puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi ha ripreso Alessandro Vicinanza per alcune dichiarazioni rivolte a Roberta ... (comingsoon)

Uomini e Donne , Puntata di Oggi : in Studio si continua a parlare di Roberta, quindi Maria De Filippi la invita a Tornare in Studio . C’è un nuovo ... (uominiedonnenews)

Nel daytime di Amici andato in onda nel pomeriggio abbiamo assistito a una discussione tra Marisol Castellanos e Alessandra Celentano , in quanto ... (isaechia)

In programmi come Amici , si sa, il rischio di ship è sempre dietro l'angolo, e Holden e Sarah Toscano lo sanno bene. È da quando la ventitreesima edizione del talent show diDeè entrata nel vivo infatti che molti sperano che Holden, al secolo Joseph Carta, figlio del marito di Laura Pausini Paolo Carta , possa avvicinarsi sempre più alla ragazza, anche se ...... ex concorrente di Amici , a Tv Blog che lo ha intervistato r ivela com'è cambiata la sua vita a 22 anni dalla partecipazione al talent show diDe. " Oggi lavoro in un autolavaggio " , ...Parliamo, ovviamente, di Uomini e Donne, il dating show creato da Maria De Filippi che, dopo decenni, continua a portare avanti le storie dei protagonisti, che vogliono trovare il vero amore. Come in ...Sta prendendo piede un grosso malinteso su Maria De Filippi incinta oggi, al punto che si vuole capire da dove nasca l'ecquivoco ...