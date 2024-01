Margherita II di Danimarca abdica | ecco come passerà l’ultimo giorno da regina

Margherita di Danimarca è stata una Regina molto amata nel suo Paese, la più longeva d’Europa per l’esattezza (superando addirittura il record di ... (dilei)

“Anche re Carlo dovrebbe lasciare il trono” : l’editoriale del Guardian dopo l’abdicazione della regina Margherita di Danimarca

E se Carlo III non ci pensasse minimamente ad abdicare in favore del figlio William? La Corona inglese è una cosa seria e non sarà certo un ... (ilfattoquotidiano)