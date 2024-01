Mar Rosso | verso azione Usa-Gb contro Houthi? Casa Bianca | “Faremo quello che dobbiamo fare”

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – "Non starò ad anticipare le nostre mosse in un senso o in un altro.cheper contrastare e sconfiggere queste minacce che glicontinuano a rivolgere alla navigcommerciale sul Mar". Così John Kirby, portavoce del consiglio di Sicurezza Nazionale della, ha risposto alla domanda sulle voci riguardo intensificarsi dei preparativi per raid Usa e degli alleatii ribellinello Yemen. Anche il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, non ha voluto commentare le notizie che arrivano dalla stampa britannica rispetto ad una potenzialei ribelli ...