Manovra | Gentiloni | L' Italia non pienamente in linea con i requisiti Ue

Lo ha ribadito il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni durante una audizione al Parlamento europeo. Per questo, l'Italia è anche tra i Paesi a cui la Commissione ha chiesto di essere pronti a intervenire sulle specifiche richieste riguardo ai conti pubblici. Sono 9 i Paesi a cui la Commissione europea ha chiesto di essere "pronti a intervenire sulle specifiche" richieste riguardo ai conti pubblici.