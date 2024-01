Manchester United | un’altra scelta discutibile | il fallimento dell’operazione Sancho

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ilè sempre più una delusione e gli ultimi risultati in campo sono frutto di una gestione pessima in fase di calciomercato. La proprietà del club inglese è ricchissima, le idee continuano a confermarsi poche e confuse. L’operazione Jadonè stata gestita malissimo. Il 23enne, reduce da una prima parte di stagione molto deludente con i Red Devils, è stato ceduto in prestito fino al termine della stagione al Borussia Dortmund, la sua ex squadra. L’inglese aveva lasciato il club tedesco poco meno di tre anni fa con una valutazione di 85 milioni di euro. Ilsi libera di un calciatore indesiderato e fuori rosa da quattro mesi, ma dal punto di vista economico l’operazione è da dimenticare e rischia di condizionare le mosse future. Loha ...

Il Manchester United passa il turno in Fa Cup. La squadra di Ten Hag vince in casa del Wigan per 2-0 grazie alle reti di Dalot e di Bruno Fernandes ... (sportface)

Antonhy Martial è in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United . Intanto non arrivano conferme su un'offerta del Marsiglia ... (calciomercato)

Jadon Sancho, in rotta con il, è stato ceduto in prestito fino alla fine della stagione al Borussia Dortmund, ha confermato il club tedesco, che l'attaccante inglese aveva lasciato meno di tre anni fa con una valutazione di 85 milioni di euro ...In rotta con il Manchester United e fuori rosa da metà settembre, l'attaccante inglese torna nel club che nel 2021 lo aveva venduto per 85 milioni di euro ...Un nome che a scadenza regolare torna d`attualità nelle cronache di mercato dell`Inter quello di Anthony Martial. Talento esploso prima nelle giovanili dell`Olympique.