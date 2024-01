Manchester United | smentita la voce su Martial al Marsiglia

Ilpresente allo stadio per monitorare il gioiello: beffa per Inter e Juventus La Juventus sta per accogliere il nuovo difensore che di fatto sarà il primo acquisto della sessione ...Ilsegue Hjulmand Il Lecce non può pensare ad un ritorno di Hjulmand , situazione praticamente impossibile e tra l'altro non ha nemmeno alcuna percentuale sulla futura rivendita, ma ...Momenti di panico per la nazionale in viaggio per la Costa d'Avorio: rischio grosso per tutti a causa di un problema in volo ...Old Trafford è arrivato alla fine della sua vita naturale: gli architetti che dovevano fare lo stadio di Milan e Inter ora puntano alla demolizione ...