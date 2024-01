Maltratta la moglie | scatta il divieto di avvicinamento

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 10 gennaio scorso, a Piaggine (Sa), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare “deldialla persona offesa” emessa, su richiesta della Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 48enne, “permenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori” nei confronti della. Il provvedimento cautelare è scaturito, ferma restando la presunzione di innocenza, a seguito della denuncia – querela presentata dalla parte offesa per le continue molestie da parte dell’indagato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

