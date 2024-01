Maltempo | danni per allagamenti a Catania Due famiglie salvate a Mascali

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Un violento nubifragio ha colpito le zone di, Riposto e Giarre, nel Catanese, lasciando duein una situazione di pericolo, prima di essere messe in salvo dalla Protezione Civile. La tempestività e l’efficienza dei soccorsi hanno evitato conseguenze più gravi. La prima famiglia, composta da tre adulti e un bambino, è stata intrappolata dalla rapida crescita delle acque nella propria abitazione. Grazie all’intervento tempestivo, sono stati tratti in salvo e ospitati in sicurezza presso il Municipio di. Analogamente, una madre con la sua bambina è stata soccorsa in circostanze simili e portata al Municipio per ricevere assistenza. Ilnon ha risparmiato neanche la vicina città di, dove le forti piogge hanno causato notevolie disagi. Le ...