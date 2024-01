Maltempo a Catania | gli intrappolati nelle auto salvati dai vigili del fuoco – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Un’ondata dista colpendo da ieri, 10 gennaio, la provincia di. La pioggia sta provocando una serie di allagamenti. Sulla costa ionica, nella zona di Mascali, Riposto e Giarre, sono state registrate oltre 50 chiamate di soccorso per danni ai condomini, agli appalrtamenti e ai garage. Alcuni rimastiall’interno delle lorosono stati soccorsi daidel. Leggi anche: Meteo, per la Befana atteso il ciclone freddo: neve in collina, vento forte e piogge intense da Nord a Sud Le centinaia dibloccate dalla neve e dal freddo in Svezia: «Ci servono acqua e cibo» No! Questo jet bloccato dal ghiaccio a Monaco di Baviera non doveva andare a Dubai per l’evento Cop28 L'articolo proviene da Open.