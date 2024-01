Malagò a Tirana firma accordo di cooperazione con l’Albania | incontro con il premier Rama

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il presidente del Coni, Giovanni, è volato a, in Albania, perre unditecnico-sportiva con il comitato olimpico albanese. Alla, avvenuta nella sede del Comitato, al Parku Olimpik, Rr. “Liman Kaba”, hanno preso parte il Segretario Generale del Comitato Olimpico Albanese, Gerti Shima e il Direttore della Comunicazione del Coni, Danilo di Tommaso. Successivamente il numero uno dello sport italiano ha incontrato la ministra dello sport Ogerta Manastirliu, quindi si è intrattenuto per oltre un’ora di confronto cordiale con ilalbanese Edi, peraltro ex ministro dello sport ed ex giocatore di basket. SportFace.