Maiorca-Celta Vigo sabato 13 gennaio 2024 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici Scontro salvezza all’Iberostar

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Dopo un lungo periodo di enormi difficoltà,sembrano essere sulla strada giusta per migliorare il proprio rendimento: los Bermellones hanno 18 punti, nello scorso turno si sono arresi di misura al Madrid, destando comunque un’ottima impressione e confermando gli evidenti progressi palesati ultimamente. Ilha colto nel finale un risultato di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Celta Vigo cercherà di ottenere tre vittorie consecutive in tutte le competizioni quando continuerà la sua campagna di La Liga in trasferta a ... (sport.periodicodaily)

...30 SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE Folgore - Pennarossa 15:00 Libertas - Cosmos 15:00 San Giovanni - Virtus 15:00 SPAGNA COPA DEL REY Amorebieta -Vigo 2 - 1 (*) Burgos CF -0 - 0 (*) ...Il Real batte ilTerza vittoria consecutiva per il Real Madrid che batte ilal ... Allunga anche ilVigo , che nel match casalingo contro il Betis rimonta il vantaggio ospite ...Avanti anche il Celta Vigo, che cala il poker in casa dell'Amorebieta (4-2). Passano il turno anche il Maiorca, 3-0 al Burgos CF, e l'Osasuna, che la spunta ai supplementari (rete di Arnaiz) sul ...Nella diciannovesima e ultima gara del girone di andata della Liga il Real Madrid vince per 1-0 a fatica contro il Maiorca al Bernabeu e chiude a 48 punti al giro di boa: dopo due pali colpiti dagli o ...