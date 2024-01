Mainz 05 vs Wolfsburg – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il05 cercherà di porre fine a una striscia di sei partite senza vittorie in campionato quando ospiterà ilin Bundesliga sabato 13 gennaio. Gli ospiti, invece, hanno perso sette delle ultime 10 partite di campionato prima della pausa invernale, precipitando così nella parte bassa della classifica. Il calcio di inizio di05 vsè previsto alle 15:30 Anteprima della partita05 vsa che punto sono le due squadre05 Ilha chiuso l’anno solare all’interno dei posti di retrocessione, anche se l’impressionante pareggio per 1-1 in trasferta contro il Borussia Dortmund gli ha permesso di superare l’FC Koln e di entrare nei playoff retrocessione, invece di rimanere nei posti ...